За незаконный оборот трёх препаратов в России введут уголовное наказание

08:38, 05 июня 2019, ПАИ

С 1 декабря 2019 года в России введут уголовное наказание за нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Об этом сообщает газета "Известия".

В аппарате правительства отметили, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. После вступления документа в силу нарушителям будет грозить до трёх лет тюрьмы.

Данные лекарства продаются по рецепту и входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако эти препараты пользуются спросом у наркозависимых людей. Сейчас за нарушения при их обороте предусмотрены штрафы для физических лиц до 3 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей. В Минздраве заявили, что этих мер недостаточно, так как препараты дорогие и приносят большой доход, в связи с чем штрафы не останавливают незаконных распространителей.