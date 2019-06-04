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Общество

За незаконный оборот трёх препаратов в России введут уголовное наказание

С 1 декабря 2019 года в России введут уголовное наказание за нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Об этом сообщает газета "Известия"

В аппарате правительства отметили, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. После вступления документа в силу нарушителям будет грозить до трёх лет тюрьмы.

Данные лекарства продаются по рецепту и входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Однако эти препараты пользуются спросом у наркозависимых людей. Сейчас за нарушения при их обороте предусмотрены штрафы для физических лиц до 3 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей. В Минздраве заявили, что этих мер недостаточно, так как препараты дорогие и приносят большой доход, в связи с чем штрафы не останавливают незаконных распространителей.

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