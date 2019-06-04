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Неофициальный гимн появился у встречи воздухоплавателей в Великих Луках

У Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках появился неофициальный гимн - песня «Летят над городом шары», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи. Композиция стала совместным произведением великолучан Зои Поташевой и Сергея Копаева, автор идеи - администратор встречи Владимир Малышев.

Владимир Малышев рассказал, что стихи для песни написала его бабушка три года назад. Он долго искал талантливого музыканта, который сможет придумать для них оригинальную музыку. «Очень рад, что этим человеком оказался Сергей Копаев. Он не только превратил слова в композицию и неповторимо ее исполнил, но также организовал процесс студийной записи, — рассказал Владимир Малышев. — Искренне надеюсь, что данная песня приживется и станет официальным гимном воздухоплавателей в Великих Луках».

Фото Ольги Рябовичевой

Сергей Копаев заявил, что музыка для песни пришла легко: он просто взял гитару в руки, и получилась динамичная и одновременно лиричная композиция о синем небе над Ловатью, где в июне плывут корабли. «В который раз летят над городом шары. Они для нас, как символ мира и покоя для молодых, для стариков и детворы. Ну, где сегодня вы увидите такое?» — поется в припеве.

В пресс-центре встречи воздухоплавателей отметили, что песня является очень патриотичным произведением. Третий куплет посвящен героическому прошлому Великих Лук и памяти защитников города: «Поднимаются соколы в наше небо высокое, чтоб почтить с высоты могли память тех, кого нет».

Великолучане и гости города услышат песню «Летят над городом шары» 12 июня во время торжественной церемонии открытия встречи воздухоплавателей на Летней эстраде.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Будет разыгран 12-й Кубок Дружбы, 13-й Кубок княгини Ольги, 15-й Кубок города Великие Луки, также выберут победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

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