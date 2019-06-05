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Мотоциклист сбил 12-летнюю велосипедистку в Пскове и скрылся

4 июня в 16:00 в Пскове у дома № 39 по улице Ленинградской неустановленный мотоцикл сбил 12-летнюю велосипедистку, которая выезжала с прилегающей территории. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, девочка самостоятельно обратилась в травмпункт.

В 20:10 в Великолукском районе на 464-м километре Москва - Балтия «Фольксваген Пассат» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ГАЗ-3221 с прицепом, пользующемуся преимуществом. В результате машины столкнулись. В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина-водитель иномарки. 

В 22:00 в Великих Луках у дома № 19 по улице Ставского «Ауди» под управлением 29-летнего мужчины сбил 20-летнего велосипедиста. Последний получил незначительные травмы.

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