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Общество

План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области

В Псковской области перевыполнили план по искусственному лесовосстановлению, которое ежегодно проводится с середины апреля по июнь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по природным ресурсам и экологии.

Весенние лесокультурные работы начались в соответствии с календарным планом и были проведены в оптимальные агротехнические сроки. План по посадке лесных культур на 2019 год был установлен в объеме 2 тыс. 543 га. Такой показатель предписан региональным проектом «Сохранение лесов Псковской области» в целях выполнения показателя «лесовосстановление».  К 1 июня план был выполнен в полном объеме на площади 3 тыс. 164 га.

Также проведено комбинированное лесовосстановление, в котором на одном участке сочетается искусственное и естественное, дополнены лесные культуры, посеяны семена в питомниках.

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