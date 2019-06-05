В Пскове возводится новый современный жилой квартал SMART
В Пскове возводится новый современный жилой квартал, который получил название SMART. Как сообщили Псковскому агентству информации в офисе застройщика, в новом жилом комплексе будут учтены все строительные инновации.
Дома получат современные фасады и принципиально новые планировки. На территории жилого комплекса появятся просторные дворы. Также запланировано строительство детского сада и всей необходимой инфраструктуры. Подробности можно узнать по телефону 793-793.