В Пскове возводится новый современный жилой квартал SMART

11:47, 05 июня 2019, ПАИ

В Пскове возводится новый современный жилой квартал, который получил название SMART. Как сообщили Псковскому агентству информации в офисе застройщика, в новом жилом комплексе будут учтены все строительные инновации.

Дома получат современные фасады и принципиально новые планировки. На территории жилого комплекса появятся просторные дворы. Также запланировано строительство детского сада и всей необходимой инфраструктуры. Подробности можно узнать по телефону 793-793.