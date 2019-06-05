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Общество

В Пскове возводится новый современный жилой квартал SMART

В Пскове возводится новый современный жилой квартал, который получил название SMART. Как сообщили Псковскому агентству информации в офисе застройщика, в новом жилом комплексе будут учтены все строительные инновации.

Дома получат современные фасады и принципиально новые планировки. На территории жилого комплекса появятся просторные дворы. Также запланировано строительство детского сада и всей необходимой инфраструктуры. Подробности можно узнать по телефону 793-793.

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