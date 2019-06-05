97 взрывоопасных предметов найдены вблизи великолукской деревни Ловно

11:39, 05 июня 2019, ПАИ

97 взрывоопасных предметов найдены в двух километрах от деревни Ловно Великолукского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, 3 мая от полиции поступила заявка на их обезвреживание.

Великолукские сапёры выявили 22 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 14 артснарядов калибра 76 мм, 3 105-миллиметровых артснаряда, 19 минометных мин калибра 50 мм, 21 мину калибра 82 мм и 3 120-миллиметровых, 11 ручных гранат РГ-39, 2 противопехотные мины и 2 реактивных снаряда. Место обнаружения оцеплено сотрудниками полиции. При этом постоянно проживающее население в деревне Ловно отсутствует.

Отдел Военного комиссариата Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам готовит заявку на уничтожение в адрес инженерной службы 76-й дивизии.

Кроме того, 4 июня в деревне Насва Новосокольнического района был обезврежен артснаряд калибра 152 мм, а в деревне Будони Себежского района - 105-миллиметровый артснаряд.