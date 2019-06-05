Родителей в разводе обяжут обеспечивать ребёнка собственным жильём
Родителей, которые находятся в разводе, обяжут обеспечивать детей собственным жильем. Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
Разведенных родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплаты предлагается возложить на тех родителей, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.
Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. При этом сам алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, учитывая материальное и семейное положение родителей.