На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч

12:11, 05 июня 2019, ПАИ

На четырёх участках федеральных дорог в Псковской области скоростной режим увеличен до 110 километров в час. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о трассах М-9 «Балтия» (км 590 – км 610) от деревни Дубровка до пересечения с трассой «Толмачево – Себеж – Заситино»; Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» (км 121 – км 139) от поселка Боровичи до деревни Демьянка; А-212 «Псков – Изборск - граница с Эстонской Республикой» (км 32 – км 48) от деревни Изборск до Угарево; Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией» (км 303 – км 327) от Стремутки до пересечения дороги с рекой Щепец.

Ограничения скорости до 110 километров в час действуют в оба направления. В ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки.

При этом на аналогичных участках дорог общего пользования федерального значения II-III технической категории, к которым относятся и перечисленные участки, ограничение скорости остается 90 километров в час. Скорость увеличивают только в случае, если дорожные условия обеспечивают безопасность.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения и проявлению осторожности и бдительности.