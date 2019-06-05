Специалисты устранили сбой в базе данных ГИБДД
Специалисты МВД России устранили сбой в информационных ресурсах ведомства. Он привёл к неполадкам в работе Федеральной информационной системы ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».
«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции», - заверили в ГИБДД.
Из-за происшествия региональные ГИБДД приостановили регистрацию автомобилей, выдачу водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.