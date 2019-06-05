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Общество

Специалисты устранили сбой в базе данных ГИБДД

Специалисты МВД России устранили сбой в информационных ресурсах ведомства. Он привёл к неполадкам в работе Федеральной информационной системы ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции», - заверили в ГИБДД.

Из-за происшествия региональные ГИБДД приостановили регистрацию автомобилей, выдачу водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

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