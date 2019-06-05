Псковичка предложила переделать воздуховод бомбоубежища на Октябрьском проспекте в тумбу для афиш

13:27, 05 июня 2019, ПАИ

Псковичка предложила переделать воздуховод бомбоубежища у дома №28 по Октябрьскому проспекту в Пскове в тумбу для афиш. Своё предложение она разместила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Или можно замаскировать его плющом. Саженцы гарантирую с личной дачи. Строение находится на самом видном месте проспекта: его или взорвать, или стилизовать. Предлагаю второе», - пишет псковичка и добавляет, что в управляющей компании ей пояснили, что это воздуховод бомбоубежища.

«Он имеет крайне облезлый вид, но никто не хочет с этим связываться. У кого нет прав, у кого - средств, у кого - полномочий. Много раз наблюдала, как туристы, пытаются сфотографировать красивое здание, стоящее за этим ужасом, залезая на газоны, выходя на проезжую часть. Короче, кто как может. Хочется, чтобы наш любимый город был краше», - отметила автор предложения.