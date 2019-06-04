Выставка деревянных скульптур откроется в Пскове 6 июня

13:07, 05 июня 2019, ПАИ

6 июня в 17:00 в выставочном зале Центра народного творчества на улице Некрасова, 10 в Пскове откроется выставка деревянных скульптур «Четыре грани творчества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В экспозицию вошли 60 предметов, созданных четырьмя авторами: Василием Дмитриевым, Мартином Коппасом, Натальей Салтан и Павлом Егупцем. В день открытия выставки гости смогут пообщаться с Натальей Салтан и Павлом Егупцем.

Василий Дмитриев (1929-1996) из деревни Татищево вырубал из дерева птиц, котов, слонов, собак и других «братьев наших меньших» в качестве забавы в свободное время. «Его звери и птицы приобретают антропоморфные черты за счет соединения дерева с другими «подручными» материалами, - рассказали организаторы. - Эта своего рода прослойка между народным и профессиональным творчеством получила название наивное искусство».

Наивное искусство на выставке представляют и деревянные скульптуры Мартина Коппаса (1908-1996). Он был дорожным инженером в Плюсском районе и занялся созданием деревянных скульптур, чтобы заполнить свободное время. При создании работ он обращался к сюжетам из народного эпоса и произведений эстонских писателей А. Таммсааре, О. Лутса, Ю. Лиива.

Наталья Салтан представит «деревянных человечков». «Здесь наблюдается заметная скованность обращения с деревом и попытки преодолеть «сопротивление материала». Однако в данном случае отсутствие профессионального навыка обращения с деревом совпадает с сознательным тайным желанием автора, искусствоведа, собиравшего работы вышеназванных авторов, попытаться «влезть в шкуру» наивного художника», - отметили в центре народного творчества.

К профессиональному искусству на выставке относятся только работы Павла Егупца. Его деревянные скульптуры, а также ковши, ларцы, шкатулки и солонки разных лет организаторы выставки назвали «результатом таланта и многолетнего опыта работы с деревом».

Выставка «Четыре грани творчества» организовали Псковский областной центр народного творчества и Псковский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Вошедшие в ее состав деревянные скульптуры Василия Дмитриева и Мартина Коппаса из фондов музея когда-то вместе с работами народных художников Псковской земли составляли «Галерею наивного искусства».