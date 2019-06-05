Немногим более 2,5 тысяч псковичей привились от клещевого энцефалита

14:47, 05 июня 2019, ПАИ

По последним данным, против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области привиты 2 тысячи 648 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, добавив, что вакцинация показана всему населению области.

Также в ведомстве рассказали, что с 27 мая по 2 июня в медицинские организации Псковской области обратились 316 человек, 61 из которых - дети, пострадавшие от укусов клещей.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследованы 185 клещей, снятых с людей. В 41 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в двух – моноцитарного эрлихиоза человека. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63, на остальных территориях области - в поликлиниках.

Исследования клещей проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области: в Пскове на улице Гоголя, 21а (телефон 8 (8112) 66-42-80), в Великих Луках на улице Тимирязева, 9 (телефон (811-53)7-70-90). Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей необходимо поместить в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию можно отнести погибший клещ, его фрагмент.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний Псковского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по адресу: Псков, улица Кузнецкая 23; телефон регистратуры 20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний Псковской межрайонный больницы по адресу: Псков, улица Школьная, дом 24; телефон 8-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний Великолукской городской поликлиники №1 по адресу: Великие Луки, улица Пионерская, дом 10; телефон: 8 (81153) 3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.