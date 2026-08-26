Михаил Ведерников призвал обращать внимание на тревожные маркеры в поведении подростков

22:54, 26 августа 2026, ПАИ

В ответ на рост числа случаев вовлечения молодёжи в диверсионную деятельность в России заработала информационно‑правовая платформа «Выход31» (выход31.рф). Её задача – помочь подросткам и их семьям распознать манипуляции вербовщиков и безопасно выйти из опасной ситуации.

Название ресурса напрямую отсылает к статье 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления. Злоумышленники активно используют соцсети и онлайн‑игры, маскируя опасные задания под лёгкую подработку или игровые квесты. Характерными маркерами вербовки эксперты называют искусственную спешку, требования держать всё в секрете и скрытые угрозы.

«Уважаемые родители! Обращайте внимание на тревожные маркеры: скрытность подростка, появление у него необъяснимых денег или подозрительных горючих веществ. Самое главное – не оставлять ребёнка наедине с его страхом. Доверие, готовность выслушать помогут вовремя заметить неладное и предотвратить беду. Защитить детей мы сможем только вместе – оставаясь для них надёжной опорой, к которой всегда можно прийти за помощью», – сказал Михаил Ведерников.

Подросткам, начиная с 14 лет, за участие в преступлениях грозят серьёзные сроки. «Вместо обещанных денег подросткам грозят реальные сроки по статьям 281 УК РФ (диверсия), 205 УК РФ (теракт) и 205.1 УК РФ (содействие терроризму) – от 7 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Специалисты дают детям чёткий алгоритм действий при попытке вербовки: сразу прекратить общение, сохранить доказательства (скриншоты переписки, номера телефонов), а затем обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Закон гарантирует освобождение от уголовной ответственности, если человек вовремя окончательно отказался от совершения теракта или диверсии. При этом специалисты особо акцентируют: бездействие недопустимо.

«Просто промолчать нельзя: необходимо своевременно сообщить о случившемся, иначе наступит ответственность за подготовку к преступлению», – предупредили псковичей.