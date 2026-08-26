В Псковской области обсудили меры обеспечения безопасности

22:59, 26 августа 2026, ПАИ

Комплекс мер обеспечения безопасности на территории региона рассмотрели участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Особое внимание участники заседания уделили безопасности образовательных учреждений в День знаний. Несмотря на то что под руководством Минпроса уже дважды проводились комплексные учения, они охватили не все учреждения. В связи с этим было дано поручение организовать региональные тренировки: в их рамках предстоит отработать действия при эвакуации и наладить информационное взаимодействие. Цель – добиться того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все службы действовали чётко, профессионально и оперативно.

Отдельным блоком обсудили защиту транспортной инфраструктуры. В повестке меры усиления защищённости объектов Октябрьской железной дороги на территории Псковской области. Также вопросы безопасности рассматривались применительно к аэропорту имени княгини Ольги – в связи с открытием терминала прилёта.

В числе других важных тем совершенствование системы обмена оперативной информацией при осложнении обстановки в регионе. Кроме того, поставлена задача актуализировать перечни объектов топливно‑энергетического комплекса и мест массового пребывания людей.

Ещё один значимый вопрос – готовность к единому дню голосования и обеспечение безопасности в этот период. Участники заседания наметили ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможных угроз и бесперебойное проведение голосования.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников призвал родителей обращать внимание на тревожные маркеры в поведении детей.