Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Установку детской площадки в деревне Петрухны обсудили жители и представители власти

Жители деревни Петрухны Островского округа обсудили с представителями власти вопросы благоустройства и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Дмитрия Быстрова в MAX

В рабочем выезде также участвовал помощник губернатора, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш.

Одной из первых тем обсуждения стала установка детской площадки. Дмитрий Быстров предложил жителям решить этот вопрос при помощи территориального общественного самоуправления (ТОС): «Предлагаю решить этот вопрос благоустройства через ТОС. Подобный опыт есть на многих территориях нашего округа. Проект несложный, но требует объединения усилий самих жителей. Со стороны администрации окажем необходимое содействие».

В ходе встречи жители подняли широкий круг насущных вопросов, в их числе обеспечение баллонным газом, реконструкция водопровода и качество воды, расчистка просек на линиях электропередачи, работа связи и интернета, транспортная доступность населённого пункта (в части регулярных пассажирских перевозок), а также социальное обслуживание инвалидов.

О каждой из озвученных тем жителям были даны разъяснения. Все поднятые вопросы взяты в работу администрацией округа, подчеркнул Дмитрий Быстров.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






26 августа 2026

Установку детской площадки в деревне Петрухны обсудили жители и представители власти
26 августа 2026

Названы победители этапа Спартакиады по настольному теннису среди спасателей СЗФО
26 августа 2026

Благоустройство территории округа № 11 обсудили жители и депутаты в Пскове
26 августа 2026

В Псковской области обсудили меры обеспечения безопасности
26 августа 2026

Михаил Ведерников призвал обращать внимание на тревожные маркеры в поведении подростков
26 августа 2026

Ещё четыре муниципалитета Псковской области продемонстрировали свои презентации
26 августа 2026

В Пскове прошёл традиционный крестный ход вокруг города
26 августа 2026

Михаил Ведерников – об итогах полуфинала «Большой перемены»: Пусть идеи молодёжи обязательно получат продолжение

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...