Установку детской площадки в деревне Петрухны обсудили жители и представители власти

23:59, 26 августа 2026, ПАИ

Жители деревни Петрухны Островского округа обсудили с представителями власти вопросы благоустройства и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём канале в мессенджере MAX.

В рабочем выезде также участвовал помощник губернатора, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш.

Одной из первых тем обсуждения стала установка детской площадки. Дмитрий Быстров предложил жителям решить этот вопрос при помощи территориального общественного самоуправления (ТОС): «Предлагаю решить этот вопрос благоустройства через ТОС. Подобный опыт есть на многих территориях нашего округа. Проект несложный, но требует объединения усилий самих жителей. Со стороны администрации окажем необходимое содействие».

В ходе встречи жители подняли широкий круг насущных вопросов, в их числе обеспечение баллонным газом, реконструкция водопровода и качество воды, расчистка просек на линиях электропередачи, работа связи и интернета, транспортная доступность населённого пункта (в части регулярных пассажирских перевозок), а также социальное обслуживание инвалидов.

О каждой из озвученных тем жителям были даны разъяснения. Все поднятые вопросы взяты в работу администрацией округа, подчеркнул Дмитрий Быстров.