Благоустройство территории округа № 11 обсудили жители и депутаты в Пскове

23:16, 26 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин, депутат Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Константин Болотин посетили округ № 11 в рамках рабочего выезда по городу.

В первую очередь участники выезда посетили сквер Молодёжи, расположенный между детскими садами № 48, 50 и школой № 24. Здесь уже установлено новое спортивное оборудование. Пока на территории отсутствует детская площадка, но этот вопрос планируется проработать в ближайшее время.

Далее участники выезда осмотрели благоустроенные пространства на Рижском проспекте. Территория возле дома № 67 была приведена в порядок в прошлом году, а сейчас работа продолжается благодаря активности территориального общественного самоуправления (ТОС). В этом году по итогам конкурса проектов здесь планируется установка детской площадки, а на следующий год – обустройство покрытия игровой зоны и продолжение прокладки дорожек. Депутат рекомендовал ТОС участвовать как в городских, так и в областных конкурсах: это позволяет привлекать дополнительные средства и реализовывать задуманные проекты.

«Не менее показателен пример двора возле дома № 1б на улице Печорской. ТОС там создано совсем недавно, но уже добилось первых успехов: в этом году его заявка выиграла на городском конкурсе проектов, и сейчас здесь обустроена парковка. Это наглядное подтверждение того, что даже на старте можно добиваться реальных изменений», – написал Борис Елкин в своём канале в MAX.

Ещё одним примером совместных усилий жителей и представителей власти стала волейбольная площадка на придомовой территории домов № 91 и 95 на Рижском проспекте. Проект реализован по инициативе самих горожан при поддержке депутата Константина Болотина. Примечательно, что площадка появилась без привлечения бюджетных средств: это яркий пример того, как объединение усилий позволяет делать район комфортнее.

«Сегодня нас повсюду встречали неравнодушные жители – они искренне переживают за свой двор и прилегающие территории. Приятно видеть, что даже молодые ТОС уже показывают первые плоды своей работы. Такими примерами мы хотим вдохновить других активных псковичей: городской и областной конкурсы ТОС – это реальный инструмент позитивных изменений, который помогает воплощать идеи в жизнь. Отдельная благодарность Юрию Юрьевичу и Константину Васильевичу: депутаты активно участвуют в жизни округа и поддерживают инициативы жителей. Город преображается нашими совместными усилиями – шаг за шагом. Продолжаем работать на благо города», – добавил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин проконтролировал благоустройство территории в округе № 15 в Пскове.