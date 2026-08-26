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Общество

Ещё четыре муниципалитета Псковской области продемонстрировали свои презентации

В Финском парке в Пскове продолжается выставка «Россия начинается здесь». Свои презентации в рамках третьего дня выставки представили Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Четыре муниципалитета презентовали свои достоинства
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Открыл концертную программу Усвятский муниципальный округ. В кубе № 25 представлена экспозиция, рассказывающая об истории, культуре и достижениях края, в том числе о его партизанском прошлом, фольклорных традициях и сельскохозяйственных успехах. Посетители могут увидеть изделия народного творчества – вязаные вещи, сувениры и предметы быта, а также приобрести местные продукты. Гостей угощали горячим иван‑чаем с мёдом. Для детей и взрослых организованы мастер‑классы по изготовлению традиционного кокошника «Русский венец», флага единства и голубка – символа мира и добра.

Затем на главной сцене в Финском парке выступила делегация Красногородского муниципального округа. В кубе № 7 размещена экспозиция работ мастеров декоративно‑прикладного творчества. Гости могут поучаствовать в мастер‑классах – научиться делать тряпичную куклу и познакомиться со старинной техникой работы с мотовилом (орудием для обработки льна и пряжи). На площадке установлена фотозона «На завалинке» с интерьером старинной русской избы и с предметами крестьянского быта. Здесь же проводят интерактивный показ традиционной заготовки капусты на зиму. Посетителям предлагают попробовать свежие овощи и соленья местных садоводов и огородников.

Затем на сцене выступили творческие коллективы Пустошкинского муниципального округа. В кубе № 20 можно увидеть выставку мастеров декоративно‑прикладного творчества, экспонаты Пустошкинского историко‑краеведческого музея и костюмы с фестиваля «Место силы». Местные подворья представили свои угощения, в том числе мёд и яблоки.

После этого гостей познакомили с Локнянским муниципальным округом. В кубе № 9 представлена экспозиция в рамках проекта «О малой родине с любовью», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В первой части – работы художников и поэтов, связанных с Локнянской землёй, а также редкие исторические фотографии. Вторая часть посвящена ремесленным традициям: резьбе по дереву, работе с соломкой, народной кукле, плетению из лыка. Гости могут попробовать продукцию Локнянского хлебокомбината – свежую выпечку, хлеб, кисломолочные и кондитерские изделия.

Вечернюю программу продолжили музыкальные выступления. На главной сцене выступила группа «Авеню». Завершил череду выступлений сет DJ Инфест.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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