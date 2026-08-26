Названы победители этапа Спартакиады по настольному теннису среди спасателей СЗФО

23:43, 26 августа 2026, ПАИ

В Пскове прошёл первый этап Спартакиады по настольному теннису среди территориальных органов МЧС России Северо‑Западного федерального округа. Соревнования состоялись на базе Псковского кооперативного техникума. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В турнире приняло участие 11 сильнейших команд чрезвычайного ведомства: из Санкт‑Петербурга, Псковской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей, из республик Карелия и Коми, а также из Ненецкого автономного округа.

В церемонии открытия соревнований участвовали начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин, министр спорта Псковской области Лилия Аюпова, председатель Федерации настольного тенниса Псковской области Виталий Шудегов, главный судья Александр Другов и главный секретарь соревнований, многократная чемпионка Псковской области, судья первой категории Юлия Германенко.

На протяжении дня спортсмены демонстрировали быстроту мышления и ловкость рук, борясь за звание чемпиона в личных зачётах в двух возрастных категориях – от 18 до 40 лет и от 41 года и старше. По итогам личных выступлений были определены и командные результаты.

В возрастной группе 18–40 лет первое место занял Дмитрий Фомин из Санкт‑Петербурга, второе – Павел Васюков из Республики Карелия, третье – Дмитрий Маслов из Вологодской области. В категории «41 год и старше» победу одержал Александр Шильке (Республика Карелия), серебряным призёром стал Павел Коткин из Архангельской области, бронзовым – Василий Локтионов из Республики Коми.

В общекомандном зачёте лучшей стала команда Республики Карелия, на втором месте – команда Архангельской области, на третьем – Санкт‑Петербурга. По сложившейся традиции специальным призом «За спортивное долголетие» награждён участник команды Республики Коми Сергей Лоцманенко.

Всех спортсменов поблагодарили за участие, призёров и победителей поздравили с достигнутыми результатами и вручили им заслуженные награды. По итогам турнира будет сформирована команда СЗФО, которая представит округ на чемпионате МЧС России: он пройдёт в октябре в Москве.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается системная работа по повышению квалификации тренерского и педагогического состава в спортивной сфере.