Не тульский пряник

13:44, 05 июня 2019, ПАИ

Май в мастерской «Изборский пряник» выдался богатым на события. На Днях Псковской области в Москве 21-23 мая мастерская презентовала свои социальные проекты. А неделей раньше продукцию мастерской удостоили первого места в номинации «Сувенирный пряник» на фестивале «Российский пряник». Это не первая заслуженная награда: в 2018 году изборский пряник был признан лучшим сувениром «Серебряного ожерелья России», а за год до того — лучшим ганзейским сувениром. Но путь к известности и признанию простым не был. О том, как появился «Изборский пряник» и с какими трудностями он столкнулся, пробиваясь на рынок, рассказала автор проекта, руководитель мастерской Татьяна Мусатова.

Из города в деревню

Татьяна родилась и выросла в Петербурге. После окончания университета работала художником-реставратором. Но однажды решила круто изменить свою жизнь: «Когда я поняла, что не хочу полдня посвящать дороге и стройкам, на которых мне приходилось работать, я решила переехать в деревню. Изборск мне понравился, еще когда я впервые здесь побывала. Это популярное у туристов место. Но местных сувениров я здесь не видела, кроме варежек, пирожков и «путинских» огурцов, которые продают бабушки. Поэтому и возникла идея создания изборского пряника».

По словам Татьяны, в архивах конкретных упоминаний именно об изборском прянике нет, но в XVII-XIX веках печатные пряники были повсеместно, тем более в приграничном регионе.

«То, что Псковская область не сохранила рецепты, которыми Тула гордится, это скорее досадное недоразумение, чем историческая закономерность. Мы не можем сказать, что пряники делали конкретно в Изборске, но на Псковщине они точно были», — уверена мастер.

Свои пряники Татьяна пекла на обычной кухне. Проект начинала с нуля: без помощи, без специального оборудования, зато с множеством идей в голове. Первые печатные пряники — в виде большого поросенка и варежки — публика увидела в 2012 году на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи».

Дорогу прянику

Именно с этого момента начинается история мастерской «Изборский пряник». До этого был год поисков и экспериментов. Татьяна признается, что в своем прянике объединила совершенно разные на первый взгляд вещи: архангельские козули, печатный пряник и пряник-игрушку.

«У меня никаких рамок не было. Поэтому получился совершенно новый продукт, — говорит она. — В моем прянике отсутствуют консерванты, потому что консервантами являются сами пряности. Когда поняла, что на развес продают пыль с несильными нотами корицы и имбиря, стала самостоятельно размалывать пряности. Также я придумала авторскую карамель для теста. И мое тесто ферментируется в течение 40 дней для того, чтобы приобрести свой неповторимый вкусовой оттенок».

Однако, несмотря на вкус и оригинальный внешний вид, поначалу реализовывать продукцию было тяжело.

«Все считали, что пряник может быть только тульским. Но я своим упорством пробила дорогу изборскому печатному прянику. Мы провели колоссальную работу, устроили множество дегустаций. Если бы сейчас меня попросили это все повторить, я бы, наверное, не смогла», — говорит предприниматель.

«Жуткими» Татьяна называет и первые попытки продать пряник. Живя в деревне за 10 км от Изборска, она старалась каждые выходные, а иногда и будние дни торговать пряниками на тропе к Словенским ключам.

«У меня не было машины, и на свой страх и риск я ездила автостопом до Изборска с огромным рюкзаком. Особенно тяжело было зимой, когда от долгого пребывания на улице замерзали руки-ноги и вообще все леденело. А потом приходилось еще ждать автобус или ловить машину. Позднее накопила на старенькую иномарку, и таких трудностей уже не было».

Успешный бизнес и другие проекты

Впоследствии мастер стала предлагать свои изделия сувенирным магазинам в Пскове, а также в Санкт-Петербурге и Москве. И постепенно за пять лет это вылилось в серьезные объемы для обеих столиц и самых знаковых туристических мест в Пскове. Поэтому возникла необходимость организации мини-производства.

«Два года я месила тесто вручную. Профессиональную печь смогла позволить себе купить только спустя год работы. А построить мастерскую — только через пять лет. Кредиты не хотела брать, а гранты на мою деятельность никто не давал. Могла рассчитывать только на свои силы. Формы я использую керамические, которые готовлю сама же. А печи, тестомесы — это все необходимо было покупать», — рассказала Татьяна.

Сейчас мастерская «Изборский пряник» исправно работает, выпуская красивые и вкусные сувенирные пряники. Помощников Татьяна привлекает только в сезон.

Задач по развитию «пряничного бизнеса» много. Но еще больше у Татьяны планов по развитию деревни Брод, в которой она живет. Например, девушка разработала социальный проект «Прогулки на камьях в Изборске».

«Суть этого проекта в том, что мы воссоздаем лодки-долбленки, чтобы люди могли кататься. Для этого мы совместно с представителями сето построили лодку и причал. Проект уже скоро начет реализовываться. За прокат нам платить не нужно, но люди могут делать пожертвования на благо деревни: на дороги, на ремонты и прочее».

Мастерской «Изборский пряник» тоже есть место в этом социальном проекте: «В дальнейшем я надеюсь, что мне удастся организовать территорию для приема гостей и совмещать приятное с полезным: катание на лодках, рассказы об истории деревни и ее окрестностей и мастер-классы по изготовлению пряников и хлеба».

Светлана СИНЦОВА, газета «Псковская правда»