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Общество

Александр Козловский пообещал помочь с жильем великолукской семье с ребенком-инвалидом

Депутат Государственной Думы Александр Козловский пообещал помочь с жильем великолукской семье, которая воспитывает ребенка-инвалида. Как сообщил Псковскому агентству информации парламентарий, великолучанин Руслан Зайцев обратился за помощью в ходе личного приема граждан 3 июня в городской общественной приемной партии «Единая Россия».

Мужчина рассказал, что вместе с женой они взяли ипотеку в доме, который в последующем признали аварийным. Семья переехала в новое жилье, но их ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходима доступная среда, поэтому было решено сменить место жительства. Однако оформление собственности на новую квартиру затянулось.

Александр Козловский сказал, что займется данным вопросом совместно с городской администрацией, горожанину будет оказана необходимая юридическая поддержка.

Жительница Лычевской волости Великолукского района Людмила Морозова пожаловалась депутату на то, что ей не удается переселиться из ветхого жилья. Она пояснила, что стоит в очереди на переселение, но на данный момент жить в аварийном доме уже нельзя, поэтому приходится снимать квартиру.

Александр Козловский заверил, что данный вопрос будет проработан с администрациями Лычевской волости и Великолукского района.

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