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В подозрительной черной сумке в Пскове оказались забытые личные вещи

Сотрудники полиции завершили осмотр остановки на площади Ленина в Пскове. В первой половине дня 5 июня здесь работали кинологи. Причиной стало обнаружение подозрительной черной сумки. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, граждане проявили бдительность и сообщили в полицию о подозрительном предмете, не заглядывая внутрь сумки.

- Проверка проведена. Опасности нет. Там оказались личные вещи, - сообщил руководитель подразделения Алексей Баранов, уточнив, что речь идет об одежде, каких-либо документов среди найденного нет.

Вероятнее всего, пояснили в полиции, вещи были забыты кем-то из псковичей, когда человек расплачивался за покупку или вытаскивал из кошелька мелочь для оплаты проезда на автобусе.

 

 

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