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7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам

Очередной Тур по новостройкам организует газета «Комсомольская правда – Псков» 15 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, будущие новоселы смогут посетить пять современных жилых комплексов и посмотреть 7 новых домов. Псковичей отвезут в ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10),  ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7),  ЖК «Европа» (Пражская 8/12), новый дом на Запсковье, улица Крупской, 24, SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13).

Участники Тура по новостройкам не только получат возможность выбрать понравившуюся планировку квартиры, но и смогут оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, на месте можно будет обсудить финансовые вопросы, в том числе и использование при покупке квартиры материнского капитала или военной ипотеки.

Автобус Тур по новостройкам отправится 15 июня в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, 21/33).

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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