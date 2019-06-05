Всероссийский Олимпийский День пройдет в Псковской области в 10-й раз

15:06, 05 июня 2019, ПАИ

В десятый раз Псковская область присоединится ко Всероссийскому Олимпийскому Дню, который пройдет 16 июля с 10:00 до 18:00 в Великих Луках на острове Дятлинка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ожидается, что мероприятие соберет порядка 2 тысяч участников и зрителей, в число которых входят и 100 судей - они будут наблюдать за участниками состязаний на 10 площадках.

В частности, в этот день пройдут соревнования по легкой атлетике, шахматам, пляжному волейболу, стритболу, мини-футболу, гиревому спорту, воркауту, велосипедной гонке, гребле на тренажерах и скейтбординге. Кроме того, все желающие смогут принять участие в массовой зарядке, шоу силового экстрима, а также посмотреть выступление профессиональных спортсменов и концерт на открытом воздухе.

Председатель Олимпийского Совета Псковской области, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Светлана Семенова считает, что подобные события укрепляют у молодежи главные олимпийские ценности: «Уважай соперника!», «Побеждай честно!», «Будь быстрее, выше, сильнее».

К празднику присоединятся 16 муниципалитетов, в них также пройдут спортивные мероприятия, в которых примут участие 1,5 тысячи человек.

Чтобы стать участником Олимпийского Дня в Великих Луках нужно зарегистрироваться по телефону Комитета по спорту и делам молодежи администрации Великих Лук: 8 (81153) 3-26-75, либо в официальной группе мероприятия «Вконтакте». Вход - свободный.

В России Олимпийский День проходит уже 30-й раз. Организаторами выступает Олимпийский комитет России, партнерами - Газпром, Аэрофлот, а также государственные структуры и спортивные организации. Центральной площадкой праздника станет московский стадион «Лужники».

В десятый раз Псковская область присоединится ко Всероссийскому Олимпийскому Дню, который пройдет 16 июля с 10:00 до 18:00 в Великих Луках на острове Дятлинка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ожидается, что мероприятие соберет порядка 2 тысяч участников и зрителей, в число которых входят и 100 судей - они будут наблюдать за участниками состязаний на 10 площадках.

В частности, в этот день пройдут соревнования по легкой атлетике, шахматам, пляжном волейболе, стритболе, мини-футболе, гиревом спорте, воркауте, велосипедной гонке, гребле на тренажерах и скейтбординге. Кроме того, все желающие смогут принять участие в массовой зарядке, шоу силового экстрима, а также посмотреть выступление профессиональных спортсменов и концерт на открытом воздухе.

Председатель Олимпийского Совета Псковской области, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Светлана Семенова считает, что подобные события укрепляют у молодежи главные олимпийские ценности: «Уважай соперника!», «Побеждай честно!», «Будь быстрее, выше, сильнее».

К празднику присоединятся 16 муниципалитетов, в них также пройдут спортивные мероприятия, в которых примут участие 1,5 тысячи человек.

Чтобы стать участником Олимпийского Дня в Великих Луках нужно зарегистрироваться по телефону Комитета по спорту и делам молодежи администрации Великих Лук: 8 (81153) 3-26-75, либо в официальной группе мероприятия «Вконтакте». Вход - свободный.

В России Олимпийский День проходит уже 30-й раз. Организаторами выступает Олимпийский комитет России, партнерами - Газпром, Аэрофлот, а также государственные структуры и спортивные организации. Центральной площадкой праздника станет московский стадион «Лужники».