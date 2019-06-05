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Общество

Псковские врачи провели внеплановую консультацию с коллегами из Центра имени Алмазова

Внеплановая телемедицинская консультация прошла 5 июня на базе Псковской областной клинической больницы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, медики обсудили со специалистами Центра имени Алмазова возможность оказания помощи двум пациентам, которым требуется экстренное аортокоронарное шунтирование.

Главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков пояснил, что сейчас оба пациента находятся в стационаре. Один из них — 43-летний мужчина, шунтирование ему уже делали в 2013 году, но у пациента развился повторный инфаркт миокарда. Еще один мужчина, 60-летний житель Печорского района, проходил лечение в местной больницы, врачи направили в Псков для консультирования. Анатолий Волков отметил, что в плановом порядке оперировать пациента уже нельзя.

«С центром Алмазова у Псковской областной больницы заключено соглашение. Это ведущее учреждение консультирует регионы, его специалисты выезжают на места», - сообщил главный врач больницы.

Всего с начала года были проведены четыре подобных консультации.

5 июня принято решение госпитализировать двух пациентов из Пскова для проведения внеплановых операций.

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