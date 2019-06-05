Около 3 тысяч должников отправили псковские приставы на обязательные работы в этом году

17:06, 05 июня 2019, ПАИ

В этом году в Псковской области приставы отправили 2 тысячи 863 должников на обязательные работы, из них 257 человек имеют долги по алиментным платежам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Ведомство провело встречу с представителями управляющих организаций Пскова, где должники отбывают наказание в виде обязательных работ.

В ходе собрания стороны договорились об оперативном обмене информацией, количестве рабочих мест, имеющихся для отбытия наказания, а также о предоставлении информации об отбытии (не отбытии) должником наказания в виде обязательных работ.

В ведомстве напомнили, что уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 115 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.