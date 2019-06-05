0
18:09
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
17:53
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
15:34
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
14:24
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
13:44
Не тульский пряник
12:11
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
11:12
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
Еще новости
Общество

Около 3 тысяч должников отправили псковские приставы на обязательные работы в этом году

В этом году в Псковской области приставы отправили 2 тысячи 863 должников на обязательные работы, из них 257 человек имеют долги по алиментным платежам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.    

Ведомство провело встречу с представителями управляющих организаций Пскова, где должники отбывают наказание в виде обязательных работ.

В ходе собрания стороны договорились об оперативном обмене информацией, количестве рабочих мест, имеющихся для отбытия наказания, а также о предоставлении информации об отбытии (не отбытии) должником наказания в виде обязательных работ.

В ведомстве напомнили, что уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 115 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
05 июня 2019
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
05 июня 2019
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
05 июня 2019
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
05 июня 2019
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
05 июня 2019
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
05 июня 2019
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи
05 июня 2019
О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году
04 июня 2019
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году

Идет загрузка...