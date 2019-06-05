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Общество

Суд и приставы помогли мужчине получить почти 75 тысяч рублей за неисправный телефон

Мужчине, купившему во время командировки в Острове некачественный мобильный телефон, пришёл обратиться в суд, чтобы вернуть потраченные 74 тыс. 715 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Неисправный телефон мужчина приобрёл в салоне сотовой связи. После отказа организации возместить стоимость некачественного товара в добровольном порядке он был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Суд удовлетворил исковые требования, после чего гражданин обратился в отдел судебных приставов Островского и Пыталовского районов и предъявил исполнительный документ для принудительного исполнения.

Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника-организации, в результате на счет взыскателя была перечислена необходимая сумма. 

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