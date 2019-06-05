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Прокуратура обязала центр соцобслуживания выплатить пыталовской семье маткапитал

В Пыталовском районе многодетной семье отказали в предоставлении регионального материнского капитала в 100 тысяч рублей для погашения долга по кредиту на строительство жилья после рождения третьего ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В дело вмешался прокурор, который внёс представление в адрес руководителя Центра социального обслуживания Пыталовского района с требованием незамедлительно устранить это нарушение.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, женщина получила положенные деньги.

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