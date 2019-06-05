0
18:09
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
17:53
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
15:34
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
14:24
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
13:44
Не тульский пряник
12:11
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
11:12
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове будут судить пенсионера, угрожавшего жене убийством

В Пскове перед судом предстанет 60-летний мужчина, который ножом угрожал убийством своей супруге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.  

Инцидент произошел 15 апреля этого года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взял в руки нож и стал ломиться в комнату, в которой закрылась супруга. Он угрожал жене убийством, а также заявил, что зарежет ее и, «если не достанет до сердца, то возьмет вилы из гаража». В приоткрытую дверь он показывал лезвие ножа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
05 июня 2019
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
05 июня 2019
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
05 июня 2019
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
05 июня 2019
7 новых домов Пскова покажут участникам очередного Тура по новостройкам
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
05 июня 2019
На четырех участках трасс в Псковской области повысили скорость до 110 км/ч
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
05 июня 2019
План по восстановлению лесов перевыполнили в Псковской области
О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи
05 июня 2019
О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году
04 июня 2019
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году

Идет загрузка...