В Пскове будут судить пенсионера, угрожавшего жене убийством

18:00, 05 июня 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 60-летний мужчина, который ножом угрожал убийством своей супруге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Инцидент произошел 15 апреля этого года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, взял в руки нож и стал ломиться в комнату, в которой закрылась супруга. Он угрожал жене убийством, а также заявил, что зарежет ее и, «если не достанет до сердца, то возьмет вилы из гаража». В приоткрытую дверь он показывал лезвие ножа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.