Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области

18:09, 05 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примет участие в дискуссии «Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Перед дискуссией будет подписано трёхстороннее соглашение между Российской государственной библиотекой, Российским книжным союзом и Фондом содействия социальному развитию «Инносоциум» об открытии проектного офиса по развитию культуры и образования в регионах РФ. В рамках документа предусмотрено сотрудничество в организации совместных мероприятий, консультационная, информационная и экспертная поддержка.

Псковская область первой присоединится к соглашению. Свою подпись под документом поставит губернатор Михаил Ведерников.

Во время дискуссии планируется обсудить роль чтения в развитии интеллектуального потенциала страны. Также на встрече расскажут, как развить ребенка, как повысить квалификацию взрослого, чему могут обучиться пенсионеры, какова роль чтения в развитии человека.