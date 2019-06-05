В колонию строгого режима отправятся два жителя Псковской области за изнасилование несовершеннолетней и серию краж

18:29, 05 июня 2019, ПАИ

В Псковской области поставлена точка в громкой истории о нападении на несовершеннолетнюю девочку. Все произошло 15 сентября 2017 года. Двое мужчин напали на девочку в тот момент, когда она возвращалась домой с дискотеки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону. Несчастной грозились убить ее, если та будет вырываться. В какой-то момент родители несовершеннолетней девочки, которые забеспокоились и отправились ее искать, проходили мимо тех самых кустов, где измывались над их ребенком, но мужчины закрывали своей жертве рот и затихали.

Уже на следующий день злоумышленников задержали.

Следователи выяснили, что мужчины причастны еще к серии краж из гаражей, а один из них украл у знакомого телефон и ноутбук, да еще и нападал на свою сожительницу, травмы ей были нанесены ножкой стула.

Суд признал их виновными: в совершении изнасилования (п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ), насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ), десяти эпизодах краж (п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ), краже из жилища (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ) и побоях (п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ).

14 и 15 лет проведут мужчины в исправительной колонии строгого режима.