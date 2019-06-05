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Общество

Освобождение заложников и задержание террористов отработали силовики на железнодорожном вокзале в Пскове

На железнодорожном вокзале Пскова сотрудники силовых ведомств отработали освобождение заложников и задержание террористов. Антитеррористическое учение под условным наименованием «Сигнал-2019» 4 и 5 июня провёл оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСБ России.

По легенде учений, в ходе досмотровых мероприятий на железнодорожном вокзале наряд полиции остановил трёх подозрительных мужчин.  Когда правоохранители попросили их предъявить документы, неизвестные оказали вооруженное сопротивление и попытались скрыться.  Уходя от преследовавших сотрудников полиции, которые применили табельное оружие, злоумышленники, угрожая оружием, проникли в вагон пассажирского поезда.  Там они объявили пассажиров заложниками.

Антитеррористической группировке сил и средств удалось освободить заложников и нейтрализовать террористов. 

Руководил учениями начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян, который подчеркнул, что поставленные цели были достигнуты, а также подчеркнул, что приобретённый опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба.

В учении приняли участие силы и средства территориальных  управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС России, представители органов исполнительной власти Псковской области.

В пресс-службе УФСБ отметили, что антитеррористические учения, целью которых является совершенствование и координация деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно, по плану, подготовленному руководством Национального антитеррористического комитета.

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