Освобождение заложников и задержание террористов отработали силовики на железнодорожном вокзале в Пскове

18:31, 05 июня 2019, ПАИ

На железнодорожном вокзале Пскова сотрудники силовых ведомств отработали освобождение заложников и задержание террористов. Антитеррористическое учение под условным наименованием «Сигнал-2019» 4 и 5 июня провёл оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСБ России.

По легенде учений, в ходе досмотровых мероприятий на железнодорожном вокзале наряд полиции остановил трёх подозрительных мужчин. Когда правоохранители попросили их предъявить документы, неизвестные оказали вооруженное сопротивление и попытались скрыться. Уходя от преследовавших сотрудников полиции, которые применили табельное оружие, злоумышленники, угрожая оружием, проникли в вагон пассажирского поезда. Там они объявили пассажиров заложниками.

Антитеррористической группировке сил и средств удалось освободить заложников и нейтрализовать террористов.

Руководил учениями начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян, который подчеркнул, что поставленные цели были достигнуты, а также подчеркнул, что приобретённый опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба.

В учении приняли участие силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС России, представители органов исполнительной власти Псковской области.

В пресс-службе УФСБ отметили, что антитеррористические учения, целью которых является совершенствование и координация деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно, по плану, подготовленному руководством Национального антитеррористического комитета.