10 млн рублей планируется направить на ремонт дворов Пскова

19:31, 05 июня 2019, ПАИ

На ремонт дворовых территорий Пскова планируется направить 10 млн рублей, а на строительство детских площадок – 830 тысяч рублей. Соответствующие изменения в бюджет рекомендовал принять Псковской городской Думе на очередной сессии комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю, заседание которого прошло 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дополнительные средства выделят и на обеспечение цифровым оборудованием лицея №4, а также Псковского педагогического комплекса. Помимо этого, в бюджете предусмотрят деньги на ремонт двух классов в Псковском педагогическом комплексе, закупку мебели для образовательных учреждений города, переустройство системы горячего водоснабжения в Гуманитарном лицее и на косметический ремонт учебных помещений в средней общеобразовательной школе №24.

Также члены комитета поддержали предложение по увеличению бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту ливневой канализации на улице Юбилейной.

Предлагается предусмотреть в бюджете деньги на приобретение и установку светофорных объектов на пересечении улиц Максима Горького и Розы Люксембург, у дома № 40 по Рижскому проспекту. А для соблюдения требований безопасности дорожного движения планируется установить пешеходное ограждение и светофорный объект на проспекте Энтузиастов.

Заседание комитета прошло под председательством депутата гордумы Григория Турчина. Участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение, приняли и.п. главы города Пскова Елена Полонская, а также члены комитета – депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева, Ольга Фёдорова, Валерий Тюменцев, Константин Болотин, Олег Брячак, Александр Баев, Александр Тимофеев и Елена Маницкая.