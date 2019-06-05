Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений

19:45, 05 июня 2019, ПАИ

Следственная часть следственного управления УМВД России по Псковской области направила в суд уголовное дело в отношении двух молодых людей и девушки. Их обвиняют в совершении более 70 противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи установили, что сообщество, участники которого объединились с целью незаконного сбыта наркотических средств на территории региона для финансовой выгоды, сформировалось в июле 2017 года. Они распространяли запрещенные в России синтетические наркотические средства бесконтактным способом – через закладки с использованием возможностей интернета, а также сайта, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена сообщениями.

Участники сообщества предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли на сайте. Покупатели обращались к этому сайту или информационным ресурсам сервиса, обеспечивающим работу с сайтом через специальные программы, и заказывали наркотические средства – выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, способ оплаты. После этого они получали номера счетов для внесения платежа.

А после оплаты товара преступники сообщали покупателям через сайт или в электронном сообщении соответствующую информацию о местонахождении заказа. Одновременно, как отметили в пресс-службе, на территории ряда городов региона – Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля, Великих Лук – на жилых домах, зданиях и иных сооружениях для привлечения внимания населения наносились граффити с указанием имени сайта или информационных ресурсов сервиса.

Помимо этого, в интернете злоумышленники, используя псевдонимы, разъясняли порядок оплаты наркотических средств, раздавали их бесплатные пробы для привлечения новых клиентов, вовлекали жителей области, стремящихся к незаконному обогащению, в свои ряды.

Так, с 21 ноября 2017 года по 7 марта 2018 года участницей сообщества являлась 20-летняя великолучанка. Она модерировала в Сети чат группы, наполняла его тематическим материалом, связанным с покупкой и употреблением наркотиков, размещала объявления о предоставлении скидок и проведении акций при их продаже, поддерживала в ходе переписки в Сети обратную связь с покупателями. Она же проверяла места закладок и качество продаваемых наркотических средств, хранила для сбыта оптовые партии наркотиков, фасовала и помещала их в места закладок.

С 1 февраля по 7 марта 2018 года участником этого сообщества был 23-летний пскович. Он выступал «закладчиком»: занимался хранением, фасовкой и размещением наркотических средств в места закладок. А с 17 сентября 2017 года по 7 марта 2018 года в состав сообщества входил 28-летний житель Островского района, который выполнял, в частности, функции «граффитчика»: приобретал краску в аэрозольных распылителях и изготавливал специальные трафареты для граффити, содержавшие шаблоны надписей с названием информационного ресурса сервиса, обеспечивающего работу с сайтом для продажи наркотических средств. Он и наносил эти граффити на стены жилых домов, иных сооружений.

«Теперь каждый из обвиняемых должен будет ответить за содеянное в соответствии с действующим законодательством», – добавили в ведомстве.