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Общество

Роскачество предупредило об опасности кишечной палочки в листовом и пакетированном чае

Наличие в чае кишечной палочки может отрицательно повлиять на здоровье человека из-за случайного смешения различных факторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на  Роскачество (АНО).

«Наличие кишечной палочки в чае обязательными требованиями к продукции не нормируется. Однако потребительские интересы идут дальше обязательных требований. Наличие кишечной палочки может негативно сказаться на здоровье при попадании внутрь организма потребителя», – сообщили изданию в организации.

При этом отмечается, что традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка, но есть риск появления таких бактерий из-за смешения разнородных факторов в новую совокупность.

По данным Роскачества, бактерии кишечной палочки обнаружены в 11 чаях (пакетированные Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай», в листовом чае «Традиция»), а следы от одного до восьми пестицидов (в безопасной концентрации) - в 40 чаях из 48.

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