Около 100 московских школьников пройдут «Маршрутами памяти» в Псковской области

20:46, 05 июня 2019, ПАИ

99 московских школьников – победителей и призеров конкурса учебно-исследовательских и творческих работ «Бессмертный Полк» – посетили Псков, чтобы принять участие в экскурсиях и патриотических мероприятиях сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Столичные школьники в рамках акции «Маршруты памяти» встретятся с ветеранами, которые участвовали в боях под Псковом в годы Великой Отечественной войны, посетят мемориалы воинской славы, а также Псковский кремль, мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени А. С. Пушкина, другие исторические места города и региона.

Патриотическая акция «Маршруты памяти», организованная Центром патриотического воспитания и школьного спорта, стартовала на площади Победы у могилы неизвестного солдата 5 июня. Она продлится до 8 июня.

В мероприятии приняли участие представители муниципальной и региональной власти, ветераны войны, школьники, воспитанники Центра «Патриот» военнослужащие, представители совета ветеранов, духовенства, правоохранительных органов, общественных организаций. Особыми гостями на мероприятии были Герои России Вячеслав Сивко и Геворк Асаханян.

Церемониал начался с заупокойной литии по воинам, отдавшим свои жизни в борьбе с фашизмом. Ее отслужил настоятель храма Александра Невского Олег Тэор. Участники митинга почтили память павших минутой молчания.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подчеркнул, что подобного рода акции способствуют развитию чувства патриотизма, национальной гордости, гражданственности и уважения к истории.

Первый заместитель председателя областного комитета по образованию Геннадий Барышников подчеркнул важность акции. Он отметил, что она направлена на гражданско-патриотическое воспитание населения, сохранение и укрепление связи между поколениями, развитие чувства патриотизма и формирование гражданско-патриотического сознания населения.

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Василюк рассказал школьниками свои воспоминания о тех годах и пожелал им быть «самыми лучшими людьми на свете и настоящими защитниками Отечества».

В честь героев Великой Отечественной войны прозвучал троекратный оружейный салют. К монументу возложили гирлянду воинской славы и цветы в память о воинах, погибших за свободу и независимость страны.