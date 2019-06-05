Опубликована программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Опубликован план мероприятий 24-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт с 11 по 17 июня в Великих Луках. Об этом сообщается на официальной странице встречи в социальной сети «ВКонтакте».
11 июня (вторник)
- утро – тренировочный полет;
- 9.00 -15.00 – регистрация участников в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» (улица Ботвина, 4);
- 20.00 - 21.00 – время работы цели на реке Ловать (район набережной Матросова).
Вечером состоится полет «кей-граб», посвященный 25-му Чемпионату России по воздухоплавательному спорту;
12 июня (среда)
- утро – тренировочный полет;
- 9.00 -14.00 – регистрация участников в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» (улица Ботвина, 4);
- 15.00 – генеральный брифинг;
- 18.00 – начало движение колонны к месту общего старта аэростатов;
- 18.40 – представление участников встречи на Летней эстраде;
- 19.00 - 21.00 – общий старт аэростатов;
13 - 16 июня утром и вечером пройдут спортивные полеты.
17 июня (понедельник)
- утро – спортивный полет;
- 15.00 – дебрифинг;
- 17.00 – торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей;
- 21.00 - 23.00 – ночное свечение аэростатов на площади Ленина (территория мемориального комплекса).
В этом году в рамках встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в юбилейном 25-м Чемпионате России по воздухоплаванию. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за 12-й Кубок Дружбы. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран 15-й Кубок Великих Лук, а среди пилотесс — 13-й Кубок Княгини Ольги. Вне рамок спортивной программы будет разыгран приз в соревновании «кей-граб»: пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловать.