YouTube будет удалять шовинистические видеоролики

22:45, 05 июня 2019, ПАИ

Руководство видеохостинга YouTube будет удалять видеозаписи шовинистического характера, а также видеоролики, оспаривающие доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на блог компании.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в рамках нашей политики по отношению к проявлениям ненависти, запрещая видеозаписи, в которых утверждается, что какая-либо группа [людей] превосходит [других], оправдывая этим дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», - говорится в блоге. При этом будет удаляться контент, оспаривающий «хорошо задокументированные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба».

Удаление видеороликов будет происходить в выборочном порядке, поскольку некоторые из них направлены на то, чтобы бороться с жестокостью, в том числе за счет ознакомления с ее проявлениями и их анализа.

По словам руководства видеохостинга, изменения в политике компании вступают в силу немедленно, однако может понадобиться несколько месяцев, чтобы данная система фильтрации видеороликов заработала в полную силу.