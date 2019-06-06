0
09:54
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
23:08
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
22:10
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница
21:44
Опубликована программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
21:01
Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
18:09
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
Еще новости
Общество

Жители России всё чаще не понимают порядок начисления пенсий

Жители России всё чаще не понимают порядок начисления пенсий, поэтому вдвое возросло число обращений в Минтруд с просьбой разъяснить происходящее, сообщает газета «Известия».

О рости количества обращений свидетельствует статистика ведомства. Подобный вал связан с пенсионной реформой. В 2018 году в министерство поступило 69,8 тыс. обращений граждан — почти на треть больше, чем годом ранее. 33,4% обращений (почти 23,3 тыс.) касались вопросов пенсионного обеспечения и социального страхования. В 2017-м их доля была вдвое меньше — 17,3% (около 9,4 тыс.).

По мнению экспертов, путаницы с пенсиями можно было избежать, если бы каждый россиянин получил персонализированную справку обо всех изменениях и льготах. Например, это можно было организовать через портал госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
06 июня 2019
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
05 июня 2019
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница
05 июня 2019
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница
Опубликована программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
05 июня 2019
Опубликована программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры
05 июня 2019
Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
05 июня 2019
Проектный офис по развитию культуры и образования появится в Псковской области
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год
05 июня 2019
Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год

Идет загрузка...