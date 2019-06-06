Жители России всё чаще не понимают порядок начисления пенсий

09:12, 06 июня 2019, ПАИ

Жители России всё чаще не понимают порядок начисления пенсий, поэтому вдвое возросло число обращений в Минтруд с просьбой разъяснить происходящее, сообщает газета «Известия».

О рости количества обращений свидетельствует статистика ведомства. Подобный вал связан с пенсионной реформой. В 2018 году в министерство поступило 69,8 тыс. обращений граждан — почти на треть больше, чем годом ранее. 33,4% обращений (почти 23,3 тыс.) касались вопросов пенсионного обеспечения и социального страхования. В 2017-м их доля была вдвое меньше — 17,3% (около 9,4 тыс.).

По мнению экспертов, путаницы с пенсиями можно было избежать, если бы каждый россиянин получил персонализированную справку обо всех изменениях и льготах. Например, это можно было организовать через портал госуслуг.