В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день

09:54, 06 июня 2019, ПАИ

В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить благоприятный температурный режим, например, с помощью кондиционеров, доступ к чистой питьевой воде и аптечке. У сотрудников должна быть возможность делать перерывы в работе. В офисе необходимо оборудовать места для отдыха.

Также рабочее время в жару может быть ограничено. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, рекомендуется сократить рабочий день на час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

Для людей, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при 26,5-27,5 градусах.

6 июня метеорологи прогнозируют в Псковской области ясный солнечный день, осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер. Термометры покажут +27...+32 градуса.