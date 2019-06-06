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Общество

В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день

В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить благоприятный температурный режим, например, с помощью кондиционеров, доступ к чистой питьевой воде и аптечке. У сотрудников должна быть возможность делать перерывы в работе. В офисе необходимо оборудовать места для отдыха.

Также рабочее время в жару может быть ограничено. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, рекомендуется сократить рабочий день на час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

Для людей, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при 26,5-27,5 градусах.

6 июня метеорологи прогнозируют в Псковской области ясный солнечный день, осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер. Термометры покажут +27...+32 градуса.

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