Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

10:45, 06 июня 2019, ПАИ

На 24-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдет с 11 по 17 июня гостей ожидают концерты, спортивные игры и спектакли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.

В частности, 13 июня в 10:30 на сцене ДК ЛК пройдет концерт «Полет на воздушном шаре», в котором примут участие коллективы дома культуры Ленинского комсомола и приглашенные гости. В этот же день с 12:00 до 14:00 аэронавты смогут поиграть в волейбол в Центре единоборств.

14 июня с 11:00 до 15:00 гости мероприятия смогут покататься на коньках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айсберг».

Кроме того, 15 июня с 14:00 до 16:00 воздухоплаватели посетят областной музей почтовой связи, где познакомятся с бытом почтовой станции XIX века и почтового отделения советского периода, техникой разных эпох, марками, почтовыми карточками и предметами письма.

16 июня в 15:00 в Великолукском драматическом театре пройдет премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке режиссера Бениамина Коца.

Получить пригласительные билеты на мероприятия можно в пресс-центре встречи, который будет работать на базе спорткомплекса «Стрелец».

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня, по итогам которой станут известны обладатели 12-го Кубка дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.