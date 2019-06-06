Женщина погибла на пожаре в доме в псковской деревне Спасовщина

09:48, 06 июня 2019, ПАИ

6 июня в 2:03 в деревне Спасовщина Псковского района произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, на месте пожара было обнаружено тело женщины. Личной погибшей устанавливается.

Кроме того, в результате возгорания пострадал 35-летний мужчина. Его отправили в Псковскую межрайонную больницу с острым отравлением угарным газом.

В ведомстве отметили, что предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.