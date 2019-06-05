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Велосипедист въехал в ВАЗ в Пскове

В Пскове на улице Яна Райниса 54-летний велосипедист при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и врезался в ВАЗ-21101, которым управляла 59-летняя женщина. Авария произошла 5 июня около 9:40, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Ещё одно ДТП, в котором пострадал человек, 5 июня произошло в Новосокольниках. Там около 18:50 на улице Загородной неустановленный автомобиль совершил касательный наезд на идущего по обочине в попутном направлении 33-летнего мужчину. Машина с места происшествия скрылась, а пешеход обратился за медицинской помощью.

Других ДТП на дорогах Псковской области за минувшие сутки не зарегистрировали.

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