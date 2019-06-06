800 кВт мощности обеспечит «Псковэнерго» новому кампусу ПсковГУ

11:49, 06 июня 2019, ПАИ

Кампус Псковского государственного университета получит 800 кВт, запрошенные в рамках договора на увеличение мощности. Электросетевая инфраструктура для техприсоединения студенческого городка, которую обустроили специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», готова к включению в работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Энергетики выполнили комплекс технических мероприятий, в частности, модернизировали питающую кампус ТП с заменой двух трансформаторов на более мощные. Со стороны университета были проложены кабельные линии 0,4 кВ. Источником электроснабжения для нового общежития станет подстанция 110 кВ «Завеличье», где в начале 2019 года завершилась масштабная реконструкция. Обязательства по подключению важного социального объекта выполнены в полном объеме, электросетевая компания готова к выдаче мощности.

В настоящее время на территории студенческого городка в центре Пскова ведутся активные работы по благоустройству и внешней отделке корпусов. 21 мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова в ходе визита в Псков поручила усилить работу по завершению работ в кампусе.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы реконструировать её под новый кампус для ПсковГУ. На берегу реки Великой должны появиться общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, кафе и другие объекты современной инфраструктуры.