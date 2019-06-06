0
12:38
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
11:15
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
10:45
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
10:35
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
10:18
Пушкинская конференция открылась в Пскове
09:54
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
23:08
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
Еще новости
Общество

800 кВт мощности обеспечит «Псковэнерго» новому кампусу ПсковГУ

Кампус Псковского государственного университета получит 800 кВт, запрошенные в рамках договора на увеличение мощности. Электросетевая инфраструктура для техприсоединения студенческого городка, которую обустроили специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», готова к включению в работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Энергетики выполнили комплекс технических мероприятий, в частности, модернизировали питающую кампус ТП с заменой двух трансформаторов на более мощные. Со стороны университета были проложены кабельные линии 0,4 кВ.  Источником электроснабжения для нового общежития станет подстанция 110 кВ «Завеличье», где в начале 2019 года завершилась масштабная реконструкция. Обязательства по подключению важного социального объекта выполнены в полном объеме, электросетевая компания готова к выдаче мощности.

В настоящее время на территории студенческого городка в центре Пскова ведутся активные работы по благоустройству и внешней отделке корпусов. 21 мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова в ходе визита в Псков поручила усилить работу по завершению работ в кампусе.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы реконструировать её под новый кампус для ПсковГУ. На берегу реки Великой должны появиться общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, кафе и другие объекты современной инфраструктуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
06 июня 2019
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья 1
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
06 июня 2019
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
06 июня 2019
Концерты, спортивные игры и спектакли ожидают гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
06 июня 2019
С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ
Пушкинская конференция открылась в Пскове
06 июня 2019
Пушкинская конференция открылась в Пскове
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
06 июня 2019
В жару псковичи могут рассчитывать на сокращённый рабочий день
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
05 июня 2019
Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт ралли в Минске
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница
05 июня 2019
Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница

Идет загрузка...