Память героев 6-й роты почтили в Пскове московские школьники

11:46, 06 июня 2019, ПАИ

85 школьников из Москвы, которые стали победителям конкурса «Бессмертный полк», находятся в поездке по Псковской области. Утром 6 июня они побывали у памятника 6-й роте в Черехе под Псковом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

У монумента прошел митинг, посвященный памяти павших героев. Гостей поприветствовал заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, сын которого Алексей Воробьев возглавлял разведывательный отряд 6-й роты и погиб вместе со своими подчиненными в бою на высоте 776.0 в Аргунском ущелье в ночь на 1 марта 2000 года. Он посмертно награжден медалью Героя России.

О том, как шёл бой за высоту 776.0, школьникам рассказал Владимир Воробьев. Он призвал ребят любить Родину и быть достойными памяти павших воинов.

В свою очередь школьники прочитали стихотворения «Россия начиналась не с меча» Эдуарда Осадова, «Родина смотрела на меня» Джека Алтаузена и произведения собственного сочинения.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к монументу.

После этого московские школьники отправились на экскурсию по воинской части. Также сегодня их ждёт посещение Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а накануне они побывали на экскурсии по Пскову и на «Линии Сталина» в Островском районе.

В конкурсе «Бессмертный полк» с октября по май приняли участие более 2 тысяч московских школьников. Они соревнованиях в нескольких номинациях: учебно-исследовательская работа среди 5–7 и 8–11 классов, проектно-исследовательская работа «История одной фотографии из школьного музея», «Игровой маршрутный лист по экспозиции школьного музея» и «Боевой листок, посвященный Дню Победы». Конкурс стал традиционным и каждый год организаторы отправляют победителей на экскурсию в один из городов воинской славы, в этом году они выбрали Псков.