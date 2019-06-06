Галина Невалённая поздравила псковских медработников-ветеранов с профессиональным праздником

13:57, 06 июня 2019, ПАИ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поздравила медработников-ветеранов с профессиональным праздником, который отмечается 16 июня, и наградила коллег благодарностями за многолетний и добросовестный труд. Церемония прошла 6 июня в здании поликлиники №3, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Бывших медиков не бывает!» - отметила Галина Невалённая в своём поздравлении и добавила, что на сегодняшней встрече присутствуют бывшие сотрудники всех трёх поликлиник Пскова.

«Мы с удовольствием чествуем наших коллег, вручаем благодарности, организуем праздничный стол и концерт силами детей наших сотрудников. А сам праздник позволяет нашим ветеранам пообщаться - это главный подарок для всех. Возможность вспомнить молодые годы, вспомнить, как развивалось городское здравоохранение. Мы приглашаем не только ветеранов, но и ныне работающих специалистов, чтобы связь времен не прерывалась. Такой вот у нас традиционный праздник, который все мы ждём. У нас есть даже пенсионеры, которые в период летних отпусков помогают нам, то есть связь мы ни с кем не теряем», - заявила Галина Невалённая.