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Общество

Галина Невалённая поздравила псковских медработников-ветеранов с профессиональным праздником

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поздравила медработников-ветеранов с профессиональным праздником, который отмечается 16 июня, и наградила коллег благодарностями за многолетний и добросовестный труд. Церемония прошла 6 июня в здании поликлиники №3, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Бывших медиков не бывает!» - отметила Галина Невалённая в своём поздравлении и добавила, что на сегодняшней встрече присутствуют бывшие сотрудники всех трёх поликлиник Пскова.

«Мы с удовольствием чествуем наших коллег, вручаем благодарности, организуем праздничный стол и концерт силами детей наших сотрудников. А сам праздник позволяет нашим ветеранам пообщаться - это главный подарок для всех. Возможность вспомнить молодые годы, вспомнить, как развивалось городское здравоохранение. Мы приглашаем не только ветеранов, но и ныне работающих специалистов, чтобы связь времен не прерывалась. Такой вот у нас традиционный праздник, который все мы ждём. У нас есть даже пенсионеры, которые в период летних отпусков помогают нам, то есть связь мы ни с кем не теряем», - заявила Галина Невалённая.

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