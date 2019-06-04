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Культура

Концерт «Катерина Андреева &» состоится в Пскове 13 июня

13 июня в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Катерина Андреева &». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вместе с Катериной Андреевой выступят «Джаз Аркадия Галковского», группы Drift, Skytrust, «Катя и Кугай», «2+» и студенты-вокалисты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова по классу эстрадно-джазового вокала.

На концерте прозвучат классические джазовые композиции «Caravan», «The Girl From Ipanema», «Summertime», популярные отечественные и зарубежные песни, современная авторская музыка.

Катерина Андреева - профессиональная псковская вокалистка, в разные годы выступала в составе групп «Джаз Аркадия Галковского», Skytrust, Drift, Giallo, «Катя и Кугай» и «2+», а также с джазовыми коллективами Санкт-Петербурга. Также Катерина Андреева является преподавателем Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова, победителем международных и всероссийских вокальных конкурсов.

Билеты на концерт «Катерина Андреева &» можно приобрести в кассе филармонии, либо на официальном сайте.

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