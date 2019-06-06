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Общество

Инвалиды-колясочники проверили доступность кинотеатра «Мираж Синема» в Пскове

 Инвалиды-колясочники провели доступность кинотеатра «Мираж Синема» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия», рейд прошёл в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

Сначала колясочники осмотрели территорию, прилегающую к развлекательному комплексу, где находится кинотеатр. Они заметили, что рядом с парковочными местами для инвалидов нет понижения высоты бордюрного камня.

«Передвижение по самому комплексу в направлении кинотеатра оказалось вполне доступно для маломобильных граждан. Непосредственно в самом кинозале выделены места для инвалидов-колясочников, но они не соответствуют установленному размеру. Просмотр фильмов людьми с нарушениями зрения и слуха сейчас невозможен. Но администрация учреждения пообещала приобрести специальное оборудование, чтобы предоставлять услугу и этой категории граждан, - отметила региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат областного Собрания Марина Борисенкова. - Все замечания администратор зафиксировал и заверил, что нарушения будут устранены».

Активисты проекта также побывают в кинотеатрах в районных центрах области и в псковской «Смене».

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