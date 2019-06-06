Деревообработкой занялись заключённые идрицкой колонии

17:21, 06 июня 2019, ПАИ

Идрицкая колония №3 в Себежском районе и компания ООО «Трак энд Трэйлер Групп» подписали договор о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заключенные колонии будут оказывать компании услуги по деревообработке. На промышленном участке учреждения будут изготавливаться обрезные пиломатериалы лиственных пород из сырья заказчика. В настоящее время на работы по деревообработке дополнительно трудоустроены трое осужденных.

Планируемый объем выпускаемой продукции составит 120 кубометров обрезной доски в месяц на сумму 204 тысячи рублей.