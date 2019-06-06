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Экономика

В Петербурге торжественно открыли международный экономический форум

Состоялось торжественное открытие Петербургского международного экономического форума. Оно прошло в конгресс-центре Петербурга 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, Международный экономический форум – это возможность для руководителей стран, директоров различных предприятий и организаций обсудить актуальные темы глобальной повестки, поделиться опытом, установить деловые контакты. «К этому нас подталкивают трудности, которые возникают в современной экономике», — подчеркнул он.

Александр Беглов пожелал участникам форума интересных дискуссий, прорывных идей и ярких впечатлений.

Модератор дискуссии на открытии форума, английский журналист Кейр Симмонс, сравнил Петербургский форум с подобным, проходящим в Давосе, заметив, что российское мероприятие практически сравнялось по масштабности со швейцарским. Португальский государственный деятель Антониу Гутьерреш напомнил об отмечаемом 6 июня дне рождения Александра Сергеевича Пушкина, заметив, что русский язык уникален, как и вклад поэта в его развитие.

Отмечалось также, что в этом году выросло количество участников форума из Латинской Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, гостем стал Китай. В прошлом году в форуме участвовали 17 тысяч человек из 143 стран, не меньше организаторы ожидают в текущем году.

Среди участников ПМЭФ-2019 – делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. В этом году регион впервые развернул на форуме свой стенд. Ещё до официального открытия мероприятия на псковской площадке состоялось подписание серии соглашений: о создании компанией  «Элме Мессер Рус» воздухоразделительного завода в особой экономической зоне «Моглино», о сотрудничестве в сфере здравоохранения с компанией Phillips, об участии пивоваренной компании «Балтика» в 39-ых Международных Ганзейских днях в Пскове и других мероприятиях. 

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