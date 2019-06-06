На 17 тысяч рублей увеличится материнский капитал с 1 января 2020 года

16:02, 06 июня 2019, ПАИ

На 17 тысяч рублей увеличится материнский капитал с 1 января 2020 года. Таким образом, общая сумма капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра труда и социальной защиты Максима Топилина, которое он дал в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали, - заявил министр. - С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем».

Сейчас размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.